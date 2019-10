Incubo in strada: sasso lanciato ​a tutta velocità dall'auto in corsa

di Camilla Bovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONSELICE - Unlanciato a tutta velocità dall’automobile proveniente dal senso contrario, come un proiettile capace di colpire, rompere, ferire. Una “bravata” che ricorda tristemente le tragedie causate dai massi fatti cadere dai cavalcavia autostradali da bande di ragazzini di qualche anno fa. È un incubo diventato realtà sulla Statale 16, tra Monselice e Solesino. L’ultimo episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Poco dopo la mezzanotte e mezza, all’altezza dell’Agricola Berica, una coppia che viaggiava in direzione Solesino si è vista lanciare contro da una macchina che correva sul lato opposto un grosso sasso. Fortuna ha voluto che la pietra, grande come un uovo, colpisse “solo” il fanale dell’automobile, mandandolo in frantumi.