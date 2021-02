MONSELICE - Rubano una pala meccanica da un cantiere di edile in via Piemonte e tentano di abbattere la colonnina self service del distributore Tamoil di Monselice per rubare il denaro, ma non ci riescono. Sul posto i carabinieri di Monselice e Albignasego e il nucleo operativo radiomobile di Abano.

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA