MONSELICE - Lunedì sera, 23 novembre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pozzonovo a Monselice per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita nel fossato dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da este hanno estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale.

