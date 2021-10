Schianto fra tre auto e un camion espurghi: morto un 28enne Foto

MONSELICE (PADOVA) - Alle 7:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Adriatica al km 27 nel comune di Monselice per un incidente tra tre auto e un camion autoarticolato adibito ad espurghi: gravemente ferito un giovane. Purtroppo il giovane è morto poco dopo.

I pompieri arrivati da Este e Rovigo anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione il conducente. Il 28enne è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari gli altri due automobilisti. Sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante finito parzialmente fuoristrada. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.