Autotreno si rovescia e "spara" materiale edile: chiusa la A13

PADOVA - Spettacolare incidente sull'autostrada A13 Bologna-Padova, 500 metri prima dell'uscita Monselice, in direzione Bologna. Poco prima delle 15 di oggi 19 settembre, un autotreno carico di materiale edile si è rovesciato e il carico è stato disseminato lungo la carreggiata. Ferito il conducente del mezzo pesante, che è stato portato in ospedale dal Suem 118.



Chiuso il tratto autostradale tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna.



Sono tuttora in corso le operazioni di sgombero della carreggiata e di rcupero dell'autoarticolato da parte dei pompieri. deI pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo in cui carico di materiale edile è finito disseminato lungo la carreggiata, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere portato in ospedale. Sono sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo rovesciato da parte dei vigili del fuoco, della polstrada e del personale autostradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA