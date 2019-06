© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - La notte scorsa alle 3:40 i vigili del fuoco sono intervenuti inper l'di undovuto a unauna donna anziana è rimasta. Il rogo ha avuto origine al primo piano, dove Z.C., classe 1950, abita da sla.I primi soccorsi sono stati portati dai carabinieri, che hanno la sede attigua all'abitazione, i quali hanno portato fuori la signora rimasta ustionata: l'anziana era affacciata alla finestra di casa, evidentemente in difficoltà. I carabinieri hanno usato una scala per arrivare alla donna, caricarla in spalla e farla scendere. I pompieri Accorsi da Este e Abano con tre automezzi tra cui l'autoscala, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento l'incendio, mentre la donna è stata soccorsa dal personale del suem 118 e portata in ospedale.per i danni causati dall'. Il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) stanno ora effettuando dei rilievi per determinare le cause dell'esplosione e dell'incendio. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.