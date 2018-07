La beffa: pagano biglietto di 8 euro, ma l'eclissi è oscurata dal monte

di Camilla Bovo

MONSELICE (PADOVA) - In più di mille con il naso all'insù, smaniosi di assistere all'eclissi lunare più suggestiva del secolo, al punto da volersi assicurare il posto perfetto per gustarsi lo spettacolo. E quale migliore location di un parco naturalistico inserito nella cornice dei Colli Euganei? È quello che devono aver pensato tutte le persone che hanno aderito con entusiasmo alla proposta dell'associazione padovana Il Coccodrillo, che al Parco Cava delle More di Monselice metteva insieme lo spettacolo della natura a quello musicale e al buon cibo. Il tutto per la modica cifra di otto euro (cinque in prevendita). Già dalle 19.30 moltissima gente ha cominciato ad affluire in Cava: famiglie, compagnie di amici o coppiette ansiose di perdersi nel romantico show offerto da Madre Natura. I primi dubbi sono cominciati all'entrata. Nessun biglietto è stato rilasciato a chi pagava l'ingresso. Sui polsi degli spettatori paganti è stato fatto solo un timbrino a forma di cuore, che su alcuni si è pure sciolto velocemente con il sudore. Ma il dubbio è diventato orrore quando i presenti hanno cominciato ad accorgersi dell'assenza della protagonista indiscussa della serata: la luna.