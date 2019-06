​Due auto escono dall'autostrada, sei i feriti tra i quali due bambini

di Marco Aldighieri

MONSELICE - Spettacolare incidente, ieri intorno alle 17, lungo l'autostrada A13 all'altezza di Monselice e in direzione di Bologna. Due auto, circa duecento metri dopo il cavalcavia che dà su via Piave, hanno sfondato il guardarail finendo in un campo. Si sono registrati sei feriti, quattro adulti e due bambini. Tra questi, un adulto e un bambino sono stati ricoverati in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.