Ragazzino di 14 anni cade in mountain bike sul sentiero e perde i sensi

MONSELICE - Ragazzo di 14 anni cade in mountain bike sul sentiero di collina e perde i sensi. E' successo ieri sera quando, attorno alle 20, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova, a seguito della richiesta dei genitori per la caduta del figlio lungo il sentiero ad anello del Monte Rico. Il quattordicenne di Monselice, che era da solo, perso il controllo della bici era finito a terra perdendo i sensi. Appena ripresosi, aveva chiamato a casa. Un squadra ha quindi raggiunto il luogo dell'incidente alla fine del sentiero, vicino a una strada bianca, assieme all'ambulanza, il cui personale ha prestato assistenza al giovane, per probabile trauma cranico e al torace. Il ragazzo è stato quindi caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Schiavonia. Ultimo aggiornamento: 08:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA