VIGONZA - L’influencer veneziana Alice Basso regala un monopattino all’amica derubata. Si conoscono solo di vista, Alice e Stefania, eppure quando ha saputo del furto del monopattino non ci ha pensato due volte. In casa ne aveva uno che non utilizzava più: Alice l’ha preso, caricato in auto e si è presentata a casa di Stefania. «Alice la conosco di vista – racconta emoziona Stefania - ha letto il post sulla mia pagina social e ha così saputo che mi avevano rubato il monopattino. Sapendo che lo uso non per “moda”, ma perché mi serve, ieri (giovedì, ndr), è venuta a casa mia e me ne ha portato uno che aveva e che non lo usava. È stato un gesto che mi ha emozionato e che mi ha toccato il cuore, facendomi dimenticare la triste avventura. Anche se poi, fortunatamente, il mio monopattino è stato ritrovato dai vigili, ho vissuto momenti di grande sconforto».



SUI SOCIAL

Alice Basso, 34 anni, è un’influencer, modella e star di Instagram con più di 700 mila followers, abita a Pianiga con i due figlioletti di otto e due anni, ed il marito, Mauro Ferrucci, 54 anni, dj e musicista, fondatore del gruppo dei DB Boulevard. Alice è diventata una vip dei social grazie ai suoi racconti sulla quotidianità vissuta nella sua casa nella campagna veneziana. Alice, ha anche scritto un libro, “Una mamma imperfetta” dove ha raccolto sentimenti, stati d’animo, emozioni. E sempre sui social l’influencer ha scelto di mostrarsi a pochi giorni dal parto, cadendo vittima del cosiddetto body shaming. Ma lei non se n’è curata, anzi. «In realtà non mi pare di aver fatto nulla di così straordinario – dice Alice Basso - ma solo un gesto di solidarietà e di amicizia: ho donato una cosa che a me non serviva ad un’amica che, invece, ne aveva bisogno. Niente di più». Stefania usa il monopattino perché, a causa di una malattia che le è stata diagnosticata due anni fa, fatica a camminare per lunghi tratti e, invece di ricorrere alla carrozzina, riesce a spostarsi bene e in autonomia, proprio grazie al monopattino. Mercoledì verso le 14 le era stato rubato a Vigonza e dopo la denuncia alla Polizia locale e gli annunci su Facebook, il monopattino è stato “avvistato” da una residente nel parco di via Bachelet a Busa. Al loro arrivo, i vigili hanno trovato, seduto su una panchina, un quarantenne di nazionalità marocchina, al quale hanno chiesto informazioni sul possesso del monopattino. Vista la mal parata, l’uomo si è dato alla fuga. Rincorso a piedi e fermato in via Regia, tra l’uomo e i vigili è nata una colluttazione, e durante l’inseguimento, un agente ha riportato una leggera contusione: per lui una prognosi di tre giorni. Lo straniero è stato portato in questura per il foto-segnalamento e poi denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.