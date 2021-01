​In due a zonzo sul monopattino elettrico: scatta la multa

PADOVA - Questa mattina verso le 9 una pattuglia della polizia stradale di Padova in transito in via Gattamelata ha notato due persone che stavano circolando a bordo di monopattino elettrico. Il conducente A.S., originario del Biellese ma domiciliato a Padova, è stato quindi sanzionato con una multa di 50 euro per violazione delle prescrizioni sulla circolazione di tale tipologia di veicolo che prevedono proprio il divieto di trasporto di passeggeri oltre che l’obbligo di utilizzo di entrambe le mani nella conduzione del mezzo, il divieto di traino di altro veicolo, l’obbligo di indossare il giubbino catarifrangente in condizioni di scarsa visibilità e il divieto di recare intralcio o pericolo ai pedoni.

