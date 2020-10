PADOVA Dalle parole si è passati ai fatti. Il comando della Polizia locale ha elevato le prime multe nei confronti dei conducenti di monopattino indisciplinati.

Nella serata di giovedì, durante un servizio di polizia stradale del reparto motociclisti, finalizzato alla verifica del rispetto delle principali norme di comportamento per la sicurezza stradale, sono stati fermati in zona Stanga due ragazzi, entrambi maggiorenni, che circolavano per strada, sulla carreggiata, entrambi a bordo di un monopattino elettrico ma senza alcun dispositivo di illuminazione presente o in funzione, né sulla parte anteriore né sulla posteriore del veicolo.



LE REGOLE

La normativa speciale per i monopattini elettrici, equiparandoli alle biciclette, impone di fare uso di luci nelle medesime situazioni e condizioni temporali per le quali i ciclisti sono obbligati, e cioè da mezz'ora dopo il tramonto, vincolando i conducenti a condurre i monopattini a mano nel caso in cui i dispositivi di illuminazione non siano presenti o funzionanti.



La norma deve essere rigorosamente rispettata in quanto la circolazione a luci spente aumenta la possibilità di causare un incidente stradale, in considerazione sia della velocità che possono raggiungere i monopattini elettrici, sia della ancora scarsa abitudine dei conducenti a considerare e valutare la presenza in strada e i rapidi movimenti di questi mezzi. Per entrambi i ragazzi, quindi, è scattata una sanzione di 100 euro.



IL VADEMECUM

Secondo le nuove regole che disciplinano l'utilizzo del monopattino elettrico, per condurlo occorre avere più di 14 anni e indossare il casco di protezione fino all'età di 18 anni. Non può circolare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h e, se presenti, deve obbligatoriamente circolare su piste ciclabili; non può circolare sulle strade urbane con limiti di velocità superiori a 50 km/h e comunque senza superare i 25 km/h su strada destinata ai veicoli o i 6 km/h nelle aree pedonali.





