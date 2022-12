PADOVA «Scherzando tempo fa avevo scritto in Instagram che se il Marocco avesse vinto il Mondiale avrei percorso corso Buenos Aires nuda. Ora sto prendendo paura, sta crescendo l’ansia». Così rivela, tra il serio ed il faceto, Ahlam El Brinis, 27 anni, nata a Padova da genitori del Marocco, modella e presentatrice televisiva a Sportitalia. Quando era finalista nazionale a Miss Italia, fu minacciata da chi riteneva che non avesse dovuto partecipare ad eventi del genere. È andata avanti con ostinazione, si è affermata in mondo difficile e ora il cuore è diviso a metà tra l’azzurro Italia e il rosso-verde del Marocco.



Come vive questo Mondiale?

«Non mi aspettavo un risultato di questa portata. Non è solo un risultato sportivo eccellente, è molto di più. È qualcosa di storico. Mi piacciono tanto il portiere Yassine Bounou, un vero muro umano, e l’allenatore Walid Regragui».



Qual è il suo rapporto con lo sport?

«Non vado molto d’accordo con lo sport praticato, ma amo il calcio e tifo Juventus fin da bambina. Riesco ogni tanto ad andare allo stadio, il calciatore che ho nel cuore è Alessandro Del Piero».



Come sta assistendo a queste partite del Mondiale?

«Fino ad ora ho visto le partite con alcuni amici del Marocco e non. A Milano dove sono attualmente ci sono stati grandi festeggiamenti condivisi da tanti italiani e questo mi ha fatto molto piacere, come pure le molte persone che mi dicono che stanno tifando per il Marocco. Mercoledì ritorno a Padova e guarderò la partita con i miei familiari. Ho cercato ovunque una maglia o una sciarpa della squadra, sono introvabili».



Qualche particolare rito scaramantico propiziatorio?

«Non sono superstiziosa, confido sulla qualità dimostrata fino a questo momento. Già il passaggio ai quarti è stata una meravigliosa impresa, adesso c’è tantissima speranza. A questo punto tutto è possibile».