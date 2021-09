PADOVA - Una lunga mail scritta ieri mattina, in seguito all’articolo pubblicato dal Gazzettino. La Diocesi di Padova prende posizione e interviene sul caso del monastero di Montegalda (provincia di Vicenza, al confine con Padova) guidato da una monaca non vaccinata e per questo motivo accusata pubblicamente dal fratello medico. I protagonisti della vicenda sono entrambi padovani: suor Angela Brugnaro di 70 anni e il dottor Primo Brugnaro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati