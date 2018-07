di Michelangelo Cecchetto

Molte le iniziative attira-turisti nel fine settimana. Per la rassegna Seduzioni d'estate, oggi nel Castello del Catajo aalle 19,30 alle 23, degustazioni panoramiche jazz. Suona Ntali's 4et, Natali Rossato canta il jazz di nicchia dei grandi poeti italiani e poi "vini a km 0", pane fatto in casa, l'olio extra vergine di oliva e il buffet di primi piatti.Sempre a Battaglia Terme ilper tutto il mese di luglio è aperto da martedì alla domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Al giovedì, speciale apertura serale dalle 21 alle 23 con visita guidata. Possibilità di visitare il Borgo fluviale di Battaglia Terme con escursione su prenotazione nel canale a bordo di un'autentica gondola veneziana o di un burceto. Nel parco del Draganziolo a Trebaseleghe da oggi a domenica, la XIV^ edizione di Tarvisium Celtica, la festa celtica di Treviso: la manifestazione ha come finalità la diffusione della cultura celtica nel territorio. Saranno rappresentate le attività tribali e di guerra della tradizione celtica: usi, costumi e musiche popolari, anche con esposizione e vendita di prodotti creati da artigiani che operano nello specifico settore culturale.Da oggi a domenica intensi gli appuntamenti per l'. Questa sera musica, domani alle 16 la Atestina Superbike e alla 21 il concorso Vota le Voci, domenica alle 19,30 selezione del concorso Miss Alpe Adria International e alle 22 la Zucchero tribute band O.I.&B. Ogni sera dalle 20 nell'anfiteatro il punto ristoro a cura degli Amici di Rivadolmo City.Spettacolare eventodomani a Monselice. Le vie del centro storico della città della Rocca, dalle 21 a mezzanotte, saranno animate da affascinanti spettacoli di fuoco tra esibizioni, musica e tanto shopping per tutti. Negozi allestiti a tema, illuminazione scenografica del centro storico, degustazioni in stile street food. Continuano gli appuntamenti musicali di Limenamente Estate, alle 21,15 nello spazio della Barchessa Comunale in via Roma, che si concluderanno il 24 luglio con una selezione di Miss Italia. Festa del Vin a Sant'Andrea di Campodarsego fino al 25 luglio e fino a questa data sagra anche a San Donato di Cittadella ed a Fossalta di Trebaseleghe con la sagra di San Giacomo. Si chiude domenica invece la Festa Giovani Dentro nel parco di Villa Cesarotti di Selvazzano con tanta musica, attività sportive e gastronomia.