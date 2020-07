PADOVA Per la terza volta negli ultimi venti giorni, una ventenne padovana residente nel rione Ansa Borgomagno è stata bloccata e importunata da due spacciatori africani. Il fatto è accaduto ieri alle 14.45.



IL RACCONTO

«Camminavo lungo via Dalmazia, e ad una distanza di circa 50 metri ho visto due africani procedere nella mia direzione –racconta la giovane richiedendo l’anonimato, per paura di ritorsioni-. Per evitare di incrociarli ho attraversato la strada e sono andata nel marciapiede opposto, ma anche i due uomini hanno fatto la stessa cosa. Così ci siamo incrociati, e uno dei due mi ha fermata, importunandomi e dicendomi “amore” e altre parole incomprensibili. Spaventatissima e con le gambe che mi tremavano – prosegue - sono scappata fino a casa ed ho avvertito mio padre, il quale ha chiamato polizia>. Due agenti sono arrivati sul posto poco dopo, alle 15.

GLI ALTRI AGGUATI

«I poliziotti mi hanno consigliato di sporgere denuncia, cosa che intendo fare sicuramente – riferisce la ragazza - anche perché l’episodio è il terzo di questo genere che mi capita in venti giorni. Circa tre settimane fa, alle 18, avevo posteggiato l’auto sempre nei pressi di via Dalmazia, e una volta scesa sono stata accerchiata da un gruppo di cinque africani. Anche in quel caso sono dovuta rientrare di corsa nella mia abitazione».

In un’altra occasione, la ventenne è stata ancora una volta avvicinata da un altro africano, che l’ha infastidita per strada. «È una situazione tragica – osserva -. Non sono per niente tranquilla, e ritengo inammissibile che una donna non possa uscire di casa da sola nemmeno in pieno giorno, nella città in cui vive». A commentare l’accaduto, anche il padre della ragazza: «Punto un dito di accusa nei confronti dell’incapacità di questa amministrazione comunale, assolutamente inadeguata nella tutela della sicurezza e incolumità delle persone – afferma il genitore -. Mi auguro che prossimamente non succeda qualche incidente o episodio di violenza grave, a causa della concentrazione di spacciatori e sbandati. Questi fenomeni di degrado così fuori controllo ad Ansa Borgomagno, se non vengono contenuti – conclude - potrebbero propagarsi a tutta la città>.

