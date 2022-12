Cittadella. «Mi ha molestato mentre ero ricoverata in ospedale». Infermiere di 39 anni arrestato

CITTADELLA - L'avrebbe palpeggiata mentre era ricoverata in ospedale. Un infermiere di 39 anni è stato arrestato ieri, 21 dicembre, dai carabinieri della stazione di Cittadella con l'accusa di violenza sessuale aggravata e plurima. I militari si sono presentati all'ospedale dove lavora e lo hanno portato in carcere, eseguendo la misura di custodia cautelare emessa dal Gip.

L'indagine è partita nel maggio di quest'anno quando una donna ha denunciato di essere stata molestata. Ha raccontato ai carabinieri di essere stata ricoverata all'ospedale di Cittadella e mentre era sotto l'effetto dei farmaci un infermiere l'avrebbe palpeggiata in più occasioni. Dagli accertamenti seguiti, si è scoperto che almeno altre 3 donne dal giugno 2021 sarebbero state molestate dallo stesso uomo. Che ora si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.