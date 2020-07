Torna dalla Moldavia, ha la febbre: positiva al tampone. In quarantena con le 10 coinquiline

PADOVA - È tornata dalla Moldavia e qualche giorno dopo ha avvertito sintomi febbrili. Il tampone ne ha rilevato la positività al Covid-19. Poi anche il test sierologico ha dato questo esito su una donna moldava che risiede a Tribano, nella Bassa Padovana.

Trovata la positività, sono state messe in isolamento dieci persone, pare dieci donne che abitano nello stesso appartamento, tutte lavoratrici in un'azienda agricola di Conselve. La sede aziendale è stata totalmente sanificata. Le donne resteranno in quarantena e probabilmente verranno sottoposte tutte agli esami di rito.



