Miss Mondo Italia, le 8 "reginette" venete qualificate per la finale Tutti i nomi Foto

E' una 15enne a guidare la squadra della bellezza del Veneto al concorso internazionale di Miss Mondo Italia. Partenza il 1 giugno, destinazione Gallipoli, in Puglia, per le fasi finali della manifestazione che decreterà chi succederà a Claudia Motta rappresentando l'Italia alla finale mondiale. E' vicentina, studia al liceo scientifico di Bassano del Grappa, "amo i balli latino-americani e spero di calcare le passerelle internazionali". La determinazione c'è tutta in Alessandra Baggio di Tezze sul Brenta. Lei a vincere il titolo assoluto nella finale regionale in Fiera Campionaria a Padova. Le miss venete finaliste sono otto.

Con la portabandiera Alessandra ecco Sofì Tandin, 17 anni di Porto Viro (Rovigo), Maddalena Barbieri, 19 anni di Camisano Vicentino (Vicneza), Giulia Berto 21 anni di Piove di Sacco (Padova), Carol Bortoloni 17 anni di Monsole (Venezia), Sara Dal Molin, 16 anni di Arcole (Verona), Demetra Tonello 16 anni di Mestre ed Alice Radicini, 21 anni di Santa Lucia di Piave (Treviso).

Da tutta Italia arriveranno in 150. Ci saranno due fasi che vedranno arrivare alla finalissima del 18 giugno, solo 25 miss. Non solo fisico e portamento. In questi giorni prove di vario genere, anche di lingue straniere, per far emergere il talento delle miss a 360 gradi. Coach del team è Antonella Marcon che con la sua Antonella Academy Agency è l'agente regionale. Lo scorso anno ha vinto il terzo posto assoluto, ovvio punti al massimo risultato: la corona.