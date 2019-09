Miss Italia 2019, Sevmi Fernando dopo gli attacchi razzisti: «Mia mamma è scoppiata a piangere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partecipazione di Sevmi Tharuka Fernando, ragazza ventenne nata a Padova da genitori originari dello Sri Lanka, alla finale di Miss Italia 2019 ha avuto una grande eco anche per via dei numerosi commenti razzisti al seguito della trasmissione.LEGGI ANCHE: -> Miss Italia, haters scatenati: insulti razzisti contro una delle finaliste. Interviene Denny Mendez LEGGI ANCHE:-> Teresa Bellanova, insulti sessisti alla nuova ministra: «Sembri la balena blu» Le critiche le hanno fatto male: «Ho avuto un ripensamento sulla mia partecipazione quando mia mamma ha pianto per le critiche – ha confessato in un’intervista al sito “FanPage” - Ma ora sono qui, non si torna indietro».A starle vicina un’altra Miss: «Denny Mendez mi è stata molto vicina. È stato incredibile, lei è la prima ragazza di carnagione scura a vincere Miss Italia ed è stato un grandissimo sostegno. Mi auguro che queste idee cambino, non si può andare avanti così in un Paese multietnico, troppe persone starebbero male».