Non si presentano alla finale, chiesti i danni a 15 miss: «Nemmeno avvisato»

di Michelangelo Cecchetto

PIAZZOLA SUL BRENTA - Defezione di reginette, è guerra. Quindici miss non si sono presentate alla finalissima del concorso di bellezza collegato alla kermesse Sposi Oggi a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e così l'organizzazione chiede ad ognuna un risarcimento danni di 200 euro, come indicato nel regolamento del concorso accettato con l'iscrizione all'evento. La situazione sta creando un vero e proprio braccio di ferro tra organizzazione e famiglie delle miss, alcune minorenni, che non ritengono di aver avuto...