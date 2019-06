Muore il primo giorno di chiusura del suo bar: via Bezzeca in lutto

di Luisa Morbiato

PADOVA - E' mancato improvvisamente, nel primo giorno di chiusura del suo bar di via Bezzeca, Mirco Bensi, 53 anni. A fare la tragica scoperta la moglie, Monica, ieri mattina quando, non vedendolo scendere, è andata in camera a svegliarlo. A stroncare Marco, molto probabilmente, è stato un infarto.La notizia che ha gettato in un lacerante dolore la famiglia, la moglie Monica, i due figli e gli anziani genitori che vivono a Villaguettera di Rubano, si è ben presto sparsa tra amici e conoscenti lasciandoli affranti.