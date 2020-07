Colpi di arma da fuoco: omicidio a Oriago di Mira. Uomo uccide l'ex marito della compagna, un rugbista di Assindustria Video

MIRA - Omicidio a Mira. Uomo spara e uccide l’ex marito della compagna. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre e della Tenenza di Mira. I militari sono arrivati sul luogo del delitto e nella prima mattina di oggi hanno tratto in arresto Simone Meggiato, di Oriago e classe 69, per l’omicidio di Andrea Baldan, mestrino classe 69, ex marito della sua attuale compagna ed ex giocatore di rugby di Assindustria Padova.

Colpi di arma da fuoco: omicidio a Oriago

la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi

L'assassinio si è consumato a Oriago di Mira, ai carabinieri era arrivata. Giunti sul posto, i militari hanno trovato, riverso a terra, colpito mortalmente da due colpi di arma da fuoco, il corpo privo di vita di B.A. ex marito della compagna dell’arrestato.





Omicidio dopo la lite

Le origini del gesto,, sono da attribuire sicuramente a. L’omicida e la salma sono stati posti a disposizione del Pm. intervenuto immediatamente, rispettivamente in carcere a Venezia e presso l’obitorio dell’Ospedale di Mestre.

