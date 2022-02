PADOVA - Si sono mescolati agli studenti dell’istituto Pietro Scalcerle di via Cave a Brusegana, passando inizialmente inosservati. Questo fino a quando si sono appartati in uno dei bagni della scuola insieme a due alunne, venendo scoperti mentre erano anche in possesso di alcuni grammi di marijuana. Un episodio che ha visto intervenire sul posto i carabinieri per fare chiarezza sulla situazione, dal momento che i due protagonisti infiltratisi nell’istituto sono minorenni, e che si concluderà con una denuncia per la coppia di adolescenti.

I FATTI

«Sì, due giovani che non appartengono al nostro istituto sono stati individuati all’interno nel corso della mattinata di mercoledì (ieri, ndr) – ha confermato il dirigente scolastico Giuseppe Sozzo –. Erano in due e a segnalarli sono stati alcuni studenti. Vista la situazione è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, tanto che i carabinieri hanno poi provveduto a prelevarli per condurre tutti gli accertamenti del caso. Ad ogni modo si tratta di ragazzi minorenni e, ribadisco, che non fanno parte della nostra scuola, perciò non posso dire altro» ha tagliato il preside.

LA SCOPERTA

La presenza dei due adolescenti è stata notata nella mattinata di ieri, mentre erano in corso le lezioni. I ragazzi, che sono iscritti in un altro istituto della zona, sarebbero riusciti a entrare allo Scalcerle mescolandosi con i moltissimi altri coetanei che frequentano il liceo linguistico e l’istituto tecnico chimico e biotecnologico del plesso di via Cave. Quando però hanno raggiunto uno dei servizi igienici sono stati notati e scoperti e di conseguenza segnalati al corpo docente e al preside.

I due giovanissimi dentro al bagno non sarebbero inoltre stati da soli. In loro compagnia risulta che ci fossero infatti anche due studentesse delle classi prime, entrambe alunne dell’istituto.

LE CONSEGUENZE

Vista la situazione e trattandosi di minorenni che non si trovavano nella loro scuola di appartenenza, dallo Scalcerle è partita una chiamata al 112 che ha visto intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri.

I ragazzi non avevano con sé i documenti, mentre i successivi controlli hanno portato a trovare loro addosso alcuni grammi di marijuana. A quel punto sono stati condotti in caserma, mentre venivano avvisati i rispettivi genitori per poterli andare a recuperare e per completare l’identificazione. Per i ragazzi la mattinata di trasgressione avrà conseguenze anche sul piano penale: il possesso dello stupefacente, seppur in quantità modesta e senza che i due abbiano precedenti, varrà loro una denuncia che sarà formalizzata in queste ore.