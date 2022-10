Calderoli ricoverato per controlli all'Istituto Oncologico di Padova: «Dopo tanti rinvii due giorni in ospedale»

PADOVA - Il ministro degli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è ricoverato per alcuni controlli all'Istituto Oncologico Veneto di Padova, lo Iov. Lo ha reso noto lui stesso sottolineando che «dopo tanti, anche troppi, rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l'insediamento delle Camere, poi per la formazione e giuramento del Governo, alla fine sono riuscito a fare il mio ricovero ospedaliero di un paio di giorni».

In ospedale Calderoli - che ha 66 anni ed è bergamasco - ha incontrato il presidente del Veneto Luca Zaia con il quale, ha detto, «abbiamo lavorato sull'autonomia».

Il Governatore veneto

«Quello di oggi è stato un incontro di cortesia e di amicizia. Ringrazio il ministro Calderoli per aver voluto diffondere un comunicato con parole di stima, dopo una visita privata avvenuta oggi a Padova. Un incontro dove abbiamo colto l'occasione per parlare dell'obiettivo che ci accomuna, quello dell'accelerare il percorso istituzionale verso l'autonomia» commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia dopo essersi recato in visita privata a Roberto Calderoli. «Dopo il piacevole incontro di oggi ci rivedremo mercoledì al ministero a Roma, in forma ufficiale e operativa - conclude il governatore - Sarà l'occasione per mettere nero su bianco e definire i dettagli del progetto di legge e le tappe per arrivare all'autonomia prima possibile. Sono certo che la competenza e la sensibilità di Calderoli saranno determinanti per concludere questo percorso, in un clima di grande collaborazione».