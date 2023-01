"Allontanato" da casa torna a minacciare ex moglie e figli: finisce ai domiciliari

PADOVA - Promette alla sua ex moglie e ai figli che non si separeranno mai. Poi, già indagato per maltrattamenti e lesioni ai loro danni, viene sottoposto agli arresti domiciliari: la Squadra Mobile ha eseguito nelle ultime ore un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari (in sostituzione di una precedente di divieto di avvicinamento del luglio scorso) emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di un 45enne padovano.

L'uomo, con condotte reiterate anche in presenza dei figli minori ed iniziate dopo che la moglie gli aveva detto di volersi separare, li ha maltrattati costringendoli a penose ed intollerabili condizioni di vita. Di recente la donna aveva denunciato che il proprio ex coniuge reiterava condotte vessatorie ovvero indirizzava a lei e ai figli alcune lettere e messaggi dal contenuto inquietante ed intimidatorio (con la solenne, preoccupante promessa che sarebbero rimasti per sempre uniti).

L’uomo si era nuovamente presentato in più occasioni sia nell’abitazione che nella scuola frequentata dai figli, nell’evidente tentativo di cercare il contatto. Date le evidenti violazioni del regime cautelare cui era sottoposto, è stata dunque richiesta ed ottenuta la sostituzione della misura in atto e l’applicazione degli arresti domiciliari.