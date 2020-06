Minaccia il padre della sua compagna con la roncola: denunciato dagli agenti

PADOVA - Agita la roncola per minacciare il padre della sua compagna. Un cittadino romeno, dopo l'aggressione, viene fermato dagli agenti di polizia e denunciato.

Poco dopo mezzogiorno una volante è intervenuta in via Fogazzaro ove era stata segnalata una lite all’interno dell’Amusement Park. Sul posto, gli agenti hanno accertato quanto era accaduto: i genitori di una giovane tossicodipendente avevano litigato con il compagno della figlia, romeno, che aveva aggredito e minacciato con una roncola il padre della ragazza, facendo fuggire entrambi i coniugi.

L’aggressore è stato accompagnato dai poliziotti in questura e indagato in stato di libertà per rispondere del reato di minaccia aggravata e possesso di oggetti atti ad offendere.

