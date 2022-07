PADOVA - Il cartellone esposto a Piove di Sacco: «A morte la giunta». La lettera indirizzata al sindaco di Tribano: «Ti impiccheremo in uno dei lampioni con la telecamera». Il post su Facebook contro il primo cittadino di Cittadella: «A costo di tornare in galera, lo mando all'ospedale per tanto tempo». E poi ancora: la brutale aggressione dello stesso sindaco di Cittadella davanti al municipio, i muri di Padova stracolmi di ingiurie e gli insulti pesantissimi alla sindaca di Este. Negli ultimi anni il livello di tensione contro i politici in prima linea si è alzato sempre di più e ora a certificare un quadro decisamente preoccupante è il rapporto della Direzione centrale della Polizia criminale del ministero dell'Interno.

Padova quarta in Italia

Gli amministratori degli enti locali sono sempre più spesso bersaglio di atti intimidatori: il Veneto è al sesto posto in Italia (36 amministrazioni coinvolte in un anno) e a Padova la situazione è peggiore: è la quarta provincia italiana per enti pubblici interessati, ben 18. In questa poco lodevole classifica troviamo sopra solamente Napoli (22), Cosenza e Lecce (20). Sotto Padova ci sono invece realtà come Milano, Torino, Palermo e Roma. Considerando il numero totale di atti intimidatori, Padova è al settimo posto in Italia con 24 episodi dopo Torino, Milano, Napoli, Roma, Cosenza e Lecce.

Laboratorio sociale

Ma perché a Padova i numeri sono così alti, mettendo questa provincia sul piano di grandi realtà metropolitane e di contesti tradizionalmente connotati da una forte presenza della criminalità organizzata? Ad offrire una lettura è il questore Antonio Sbordone. «Padova è storicamente un laboratorio sociale, in positivo e in negativo. Qui spesso hanno preso forma tensioni e proteste. Proprio questa è una realtà dove è nato uno dei gruppi No Vax più consistenti d'Italia, che ancora resiste. Basti pensare al fatto che mentre quasi ovunque le manifestazioni si sono progressivamente spente, qui stanno ancora andando avanti. Poi va evidenziato che nei luoghi dove c'è un livello economico mediamente elevato appena si inizia a temere che le cose vadano peggio si scatena subito un meccanismo di reazione». Un meccanismo che però non allarma eccessivamente il questore: «Escludo la presenza di estremismi politici o di organizzazioni criminali - assicura Sbordone -. Parliamo perlopiù di minacce sui social che non fanno presupporre conseguenze concrete e pericolose. Ma sono comunque molto preoccupato per il clima, che non è bello e potrebbe peggiorare ulteriormente».

Lo scenario

L'anno scorso il Viminale ha registrato 722 episodi di intimidazioni in tutta Italia contro i 624 del 2020. Nel Padovano gli episodi eclatanti sono stati tanti anche quest'anno e non hanno riguardato solo i politici. L'immunologa Antonella Viola ha ricevuto una lettera con un proiettile e per questo è stata messa sotto scorta, una lettera minatoria è stata recapitata anche al virologo Giorgio Palù nel suo ufficio all'università di Padova. Senza scordare le scritte sui muri contro il governatore Zaia e il sindaco Giordani, per il quale la prefettura ha disposto una vigilanza speciale. Il Centro studi enti locali ha appena analizzato nel dettaglio il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 19 luglio, che ripartisce tra tutti gli enti pubblici coinvolti un fondo destinato alla promozione di iniziative sul tema della legalità. La media è di circa seimila euro a Comune e Padova, vista la dimensione maggiore, ne riceve quasi 30mila.

Le testimonianze

«Sono stato assalito da una persona davanti al municipio, ho avuto paura per me ma anche per la mia famiglia visto che tutti sanno dove abito» racconta il sindaco di Cittadella, il leghista Luca Pierobon. È invece uno storico esponente del Pd Fabio Bui, colpito l'anno scorso da due distinte intimidazioni per la sua doppia veste: sindaco della piccola Loreggia e presidente della Provincia di Padova. «La gente è sempre più arrabbiata e si scaglia sugli amministratori - riflette amaro -. Sono loro i front office di tutti i problemi. Ma la gente dovrebbe capire che noi non siamo quelli che creano i problemi, spesso siamo quelli che li risolvono. Da due mesi sono tornato a lavorare all'Ulss. E quella stessa rabbia la vedo anche qui, scagliata contro gli incolpevoli addetti dei nostri sportelli».