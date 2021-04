«Ti butto giù dalle scale»: minaccia di morte la moglie disabile, marito allontanato

PADOVA - Allontanato da casa 72enne indagato dalla Polizia di Stato per minacce di morte ai danni della moglie. Ieri mattina, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta in zona Vigodarzere presso l'abitazione della donna, una 58enne di Mestre, la quale stava subendo minacce verbali da parte del marito, un 72enne di Vigodarzere. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i due coniugi che stavano litigando per questioni economiche e per la disabilità motoria della donna, invalida su una sedia a rotelle. Quest'ultima ha riferito agli agenti che da anni subisce dal marito umiliazioni e minacce di morte, al punto da temere per la propria incolumità.

Proprio una settimana prima, il marito, sotto effetto di sostanze alcoliche, aveva minacciato di buttarla giù dalle scale, afferrando e spingendo la carrozzella fino al pianerottolo, mentre la donna disperata, urlando, era riuscita a far desistere il marito da gesti inconsulti. Poco prima, in virtù di tale precedente, percepito il fare aggressivo e minaccioso del marito, la donna ha subito chiamato il 113 per evitare il peggio. Gli agenti hanno proceduto a effettuare approfonditi accertamenti, nonché a raccogliere formale denuncia della donna per quanto subito. Pertanto i poliziotti hanno indagato il 72enne per il reato di minacce aggravate ed eseguito la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, disposta nei suoi confronti dal magistrato.