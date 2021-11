Milite ignoto, il comune di Cadoneghe gli conferisce la cittadinanza onoraria

CADONEGHE (PADOVA) - ll Comune di Cadoneghe (Padova) conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, rispondendo all'appello lanciato dal Gruppo delle Medaglie d'Oro al valore militare e rilanciato da moltissime associazioni d'arme, oltre che dall'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

La proclamazione arriverà proprio il 4 novembre, anniversario della Vittoria e giornata in cui ricorre il centenario della traslazione del feretro «scelto» da Maria Bergamas, madre di Antonio, uno dei molti dispersi del primo conflitto mondiale, all'altare della Patria, con un consiglio comunale straordinario (in sala consiliare del Municipio, a partire dalle 21). Sarà l'inizio di una serie di appuntamenti che proseguiranno con una mostra che verrà allestita nella biblioteca civica per poi concludersi con una cerimonia ufficiale, domenica 7 novembre alle 10, in piazza Insurrezione, con la posa di una targa commemorativa al monumento ai caduti di Mejaniga, eretto proprio cento anni fa per ricordare i caduti della Prima (e in seguito della Seconda) Guerra Mondiale. Saranno presenti le principali associazioni combattentistiche della zona. La cerimonia, inoltre, sarà accompagnata musicalmente dal coro del Cai di Padova.