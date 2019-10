Migranti, telefono H24 a disposizione dei vicini per segnalare problemi

DUE CARRARE - Un numero di cellulare, attivo 24 ore su 24, per segnalare eventuali criticità riconducibili ai cinquantuno migranti ospitati in paese. Lo ha chiesto il sindaco Davide Moro alla cooperativa sociale Edeco (che gestisce la nuova partita dell'accoglienza in paese) in occasione di un incontro che si è tenuto venerdì mattina nel suo ufficio. La coop ha accolto di buon grado la proposta, specificando che un mediatore culturale sarà sempre reperibile, giorno e notte. «Il numero verrà dato solamente ai vicini delle palazzine dove risiedono i richiedenti asilo chiarisce il primo cittadino Cioè, ai residenti di via Fermi, a Mezzavia, a quelli di via Marsilio Da Carrara, a Carrara Santo Stefano, e ad alcuni abitanti di via Palazzina, a Terradura. Desideriamo monitorare la situazione, in una logica di massima sicurezza e tranquillità».



