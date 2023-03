Micron chiude la sede di Padova: lavoratori trasferiti in Lombardia e Abruzzo. Scatta lo sciopero

PADOVA - I 31 lavoratori della sede di Padova di Micron, multinazionale americana che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, sciopereranno venerdì 17 marzo per l'intera giornata come conseguenza delle mancate spiegazioni da parte dell'azienda sulla decisione di soppressione della filiale registrate in due distinti incontri, dopo l'annuncio, il 27 febbraio scorso, di dismettere l'asset.

La multinazionale ha già chiuso una sede in Italia nel 2018, a Catania, ricordano i sindacati, anche se non vi sarebbero problemi economici o produttivi a cui far fronte. Attualmente i dipendenti in Italia sono 548 su 50mila nel mondo. «Invitiamo l'azienda, a tutti i livelli, a modificare tale decisione - è la posizione delle organizzazioni sindacali - che produrrebbe effetti devastanti sui lavoratori del sito padovano e sulle loro famiglie.

L'ipotesi paventata di trasferimenti presso le sedi di Vimercate (Monza e Brianza) e di Avezzano (L'Aquila) non può essere considerata in alcun modo una proposta positiva in grado di rendere meno traumatica la chiusura del sito».