Michela Murgia positiva al Covid, salta lo spettacolo "Dove sono le donne?" al Pride Village

PADOVA - Salta l'incontro con Michela Murgia al Pride Village a causa della positività al Covid della scrittrice. Lo spettacolo "Dove sono le donne?" con l'autrice avrebbe dovuto avere luogo domani, 13 luglio, al Pride Village in Fiera a Padova ma Murgia è risultata positiva al virus e quindi è tutto rimandato a data da destinarsi. «L’organizzazione sta studiando con il management una data di recupero che verrà annunciata a breve. I biglietti già acquistati in prevendita sul circuito Ticketmaster rimarranno validi per tale data» fanno sapere gli organizzatori con una nota.

Michela Murgia

Lo spettacolo "Dove sono le donne?" consiste in un monologo, il punto di vista della scrittrice sulla “questione femminile” che vuole superare per sempre gli angusti confini delle quote rosa. Un tema che Murgia da tempo porta avanti sia con i suoi libri sia con i suoi interventi in televisione o nei teatri. Vincitrice del premio Campiello nel 2010, è autrice di diversi saggi e romanzi.