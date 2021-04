Laura la determinazione di vincere i 2000 siepi: «Non mi sono fatta distrarre da nulla»

TEOLO - Entra nel vivo la stagione dell'atletica all'aperto, con una sempre maggiore frequenza di appuntamenti settimanali, anche a livello nazionale. L'Arena di Milano ha ospitato la Walk and Middle Distance Night, manifestazione nazionale che ha visto l'affermazione di Laura Dalla Montà, atleta di Teolo in forza ad Assindustria, nei 2.000 siepi con il tempo di 6'3594. «Sono contenta perché il 2020 è stato un disastro - commenta la mezzofondista - Tornando indietro con la mente a cercare una gara positiva nell'approccio e nella performance devo risalire addirittura ad agosto 2019. A Milano sono tornata ad attaccare gli ostacoli e a passare la riviera fluida ed elastica come da mie caratteristiche, non mi sono fatta distrarre da nulla». Sempre a Milano quarto posto e primato personale per l'altra gialloblù Annachiara Paternicò, che ha chiuso i cinque chilometri di marcia in 23'2441 nella prova vinta da Eleonora Giorgi.



Lo stadio Colbachini invece ha ospitato i Ludi del Bo, la tradizionale rassegna organizzata dal Cus Padova valida anche per l'assegnazione dei titoli regionali universitari. In evidenza la lanciatrice Tarè Miriam Bergamo, anche lei portacolori di Assindustria, che nel disco si è migliorata fino a 43.28 chiudendo seconda assoluta da allieva, dietro a Emily Conte (45.47). Tra gli altri risultati di rilievo in chiave padovana, da segnalare il terzo posto di Giacomo Martellozzo (Cus Padova) nei 400 in 4955 e quello di Luca Marchiori (Assindustria) con 40.70 nel disco. Seconda invece Matilde Morin (Cus) con 5733 nei 400, davanti ad Arianna Siviero (Libertas Sanp) in 5528.

Titoli regionali in palio anche ad Agordo, in provincia di Belluno, nelle prove multiple. Si sono guadagnati la maglia di campione veneto Davis Garbo (Fiamme Oro) con 5.599 punti nel decathlon allievi e Francesca Carta (Vis Abano) che nell'eptathlon allieve è arrivata a 4.260 punti. Piazzamenti sul podio anche per Federico Bovo (Vis Abano) con 6.067 punti nel decathlon juniores e appena fuori per altri due atleti aponensi, Marco Pasqualetto (5.245 tra gli allievi) e Rebecca Ravenna, 4.044 tra le allieve.

Infine, oltre cento gli iscritti alla Pole Vault Ouverture, gara riservata esclusivamente al salto con l'asta di tutte le categorie che si è tenuta al Palalndoor con l'organizzazione di Multisport & Fun e Corpo Libero Athletics. Le migliori prestazioni sono state firmate da due atleti di casa al PalaIndoor, Matteo Miani (Assindustria) che è arrivato a cinque metri ed Elisa Molinarolo che ha saltato 4.40, a un solo centimetro dal suo personale.