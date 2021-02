Con il metro telescopico ruba nella cassetta delle offerte: arrestato

TREVISO - Utilizzava un metro telescopico con applicato all'estremità un nastro biadesivo, per rubare nelle chiese il denaro dalle cassette delle offerte, l'uomo arrestato in flagranza dai carabinieri di Castelfranco Veneto a Noventa Vicentina. Si tratta di un pensionato, di 68 anni, di Rubano ( Padova), già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni giunte all'Arma da parte di cittadini che avevano notato l'indagato, a bordo di un'auto, aggirarsi con fare sospetto in prossimità di chiese della castellana.

Così i militari hanno seguito i movimenti dell'uomo che è stato poi bloccato nella chiesa parrocchiale di Noventa Vicentina dove aveva appena asportato 40 euro in banconote dalla cassetta delle offerte. È la seconda operazione di questo genere fatta in pochi giorni dai carabinieri castellani.

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA