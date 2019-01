Attila bloccato dal fango in una canaletta ghiacciata, ecco il salvataggio

ESTE - Avventura a lieto fine per “Attila”, un cane meticcio di grossa taglia, caduto in un fossato di via Arzaron a Este con dell’acqua e rimasto bloccato nel fango: è stato salvato dai vigili del fuoco. Il cane era sparito questa mattina da circa tre ore da una casa vicina, quando la signora che aveva in custodia l’animale insieme ad altri due, ha sentito i guaiti di lamento e l’ha scorto nella canaletta.

I pompieri, intervenuti da Este, sono scesi nel fossato e utilizzando un pannello di legno come base, hanno issato sopra l’animale, che era bloccato con le zampe nella melma. L’animale una volta soccorso, asciugato e coccolato dai componenti della squadra si è subito ripreso.



Poi è stato dato in custodia alla signora, che aveva allertato i soccorsi la quale ha chiamato un veterinario per far visitare “Attila”, rimasto nell’acqua ghiacciata per qualche ora.

