PADOVA - Le aziende dell'industria metalmeccanica padovana che hanno avanzato richieste di Cassa integrazione sono ad oggi circa 400, per oltre 16 mila dipendenti, ai quali si aggiungono altri 2 mila addetti del segmento artigiano. Per un totale che si avvicina ai 20 mila lavoratori.



I dati sono riportati dalla Fiom Cgil provinciale. «Anche oggi, in varie aziende del settore - aggiunge il sindacato - si sono registrati contagi e il numero di lavoratori coinvolti tocca le 27 unità». «In queste ore, dopo le dure battaglie di questi giorni - sottolinea il segretario Fiom, Loris Scarpa - stiamo aspettando con ansia di conoscere il nuovo elenco delle attività essenziali e le nuove disposizioni governative per le attività produttive». © RIPRODUZIONE RISERVATA