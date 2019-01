Insanguinato e col coltello in mano semina il panico tra i passanti

di Barbara Turetta

MESTRINO - Si è trattato degli ultimi concitati momenti di una lite fra due uomini, dove non sono mancate le ferite da arma da taglio, la scena che ieri mattina ha messo in allerta il paese: alle 7 in centro a Mestrino girava uno straniero con le mani insanguinate e impugnando un coltello da cucina. Poi è stato identificato: si tratterebbe di un nordafricano che risiede a Padova e che, a quanto pare, aveva qualcosa da chiarire con un “amico” raggiunto a Mestrino.