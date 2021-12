Incidente oggi a Mestrino. Perde il controllo dell'auto e finisce rovesciato in un canale

MESTRINO (PADOVA) - Auto esce di strada e finisce rovesciata in un canale, ferito il conducente. L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 1 dicembre, a Mestrino, in via Marco Polo.



I pompieri arrivati da Padova con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Successivamente si è provveduto al recupero dell’auto che è stata portata via da un mezzo del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.