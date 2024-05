MESTRINO (PADOVA) - La scoperta l'hanno fatta lunedì mattina i primi dipendenti sono entrati in azienda dopo la pausa del fine settimana. Vetri in frantumi, ambienti messi a soqquadro e un furgone sparito con un carico di profilati di ottone. Una banda di ladri ha assaltato l'azienda Abz di via Torino a Mestrino. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Padova. Il bottino, furgone compreso, si aggira sui 50mila euro.

L'ACCADUTO

Secondo una prima ricostruzione i malviventi potrebbero essere arrivati ​​a piedi nel piazzale della ditta, oppure accompagnati da un complice. Una volta entrati all'interno hanno trovato un furgone Fiat Ducato parcheggiato. Sono riuscito a metterlo in moto. Poi lo hanno riempito di profilati di ottone già finiti e pronti per la vendita. Per entrare nel magazzino hanno sfondato una finestra senza tuttavia che nessuno nelle vicinanze si accorgesse di rumori sospetti. Una volta arraffato il bottino, i ladri sono saliti sul furgone e hanno fatto perdere le proprie tracce. L'azione sarebbe durata diversi minuti. Ad agevolare i malviventi il ​​fatto che la ditta non ha il sistema d'allarme.

L'intervento del 112 è scattato soltanto lunedì mattina con l'arrivo dei dipendenti della ditta. Sul luogo del furto sono arrivati ​​i carabinieri per effettuare un primo sopralluogo ed effettuare i rilievi ai fini investigativi.

Sono anche stati effettuati posti di controllo in tutta l'area adiacente la Abz, ma chi ha razziato l'ottone e il furgone aziendale è riuscito a farla franca.

LA DITTA

«Hanno messo a soqquadro tutti gli ambienti - racconta una responsabile della ditta - I ladri hanno portato via materiale già pronto per la vendita. Siamo di fronte ad un danno economico, compreso del Fiat Ducato, di circa 50mila euro. Non abbiamo alcun sospetto, non ci aspettavamo un colpo di questa portata. Nonostante lo choc ci siamo rimessi regolarmente al lavoro».

Gli investigatori dell'Arma, grazie alle immagini della videosorveglianza comunale, confidano di ricostruire il tragitto effettuato dal Ducato per dileguarsi. Bisogna anche capire come i malviventi sono arrivati ​​sul posto. Se a piedi, oppure accompagnato da un complice su un'auto.

LE INDAGINI

I carabinieri seguono la pista della ricetta. Chi ha agito, potrebbe aver fatto su commissione ed aver già piazzato al miglior offerta quanto asportato. L'attività dell'Arma al momento non esclude alcuna ipotesi.

L'obiettivo è individuare il prima possibile gli autori del maxi furto perchè la banda potrebbe colpire di nuovo. Il furgone rubato non è stato ancora rinvenuto. É probabile che sia stato nascosto in qualche garage lontano da occhi indiscreti in attesa che cali l'attenzione sull'episodio.