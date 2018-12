Messaggero Sant'Antonio occupato dai giornalisti, protesta contro i frati

PADOVA - Ufficio del "Messaggero di Sant'Antonio" occupato dai giornalisti licenziati dai frati minori conventuali della Basilica del Santo. Hanno dormito in redazione, e hanno deciso di darsi il turno per proseguire l«occupazionè fino a quando qualcuno non darà loro le garanzie di poter continuare a lavorare. È iniziata da ieri, giovedì 6 dicembre, la mobilitazione degli otto giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio, il mensile dei frati della Basilica, che l'altro giorno avevano ricevuto la notizia della chiusura della redazione a far data dal 14 gennaio. Dura la protesta del Sindacato dei giornalisti del Veneto.

I frati hanno spiegato che la decisione è stata presa per motivi economici, hanno anche detto che le pubblicazioni continueranno anche se non è ancora ben chiaro chi scriverà il giornale. In sostegno alla mobilitazione oggi arriverà da Roma il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, Beppe Giulietti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA