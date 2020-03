«A Merlara il contagio non si ferma: il paese va isolato, tampone a tutta la popolazione»

MERLARA - «A Merlara il contagio non si ferma, con 3 decessi e 87 contagiati dei quali 63 ospiti della casa di riposo e 24 dipendenti. E' una situazione di elevata criticità, che richiede misure specifiche. Per questo proponiamo alla Regione di adottare per il comune di Merlara un'apposita ordinanza, sul modello di quella firmata dal presidente dell'Emilia-Romagna per il Comune di Medicina».



Così i Consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020 Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), Cristina Guarda (Civica per il Veneto) e Patrizia Bartelle (Italia in Comune) che nella mattinata di oggi hanno depositato sulla questione un'interrogazione urgente.



«Bisogna vietare l'ingresso e l'allontanamento dal Comune di Merlara - spiegano - e l'intera popolazione va sottoposta a tampone. Deve essere sottoposto a tampone anche chi, provenendo da fuori Merlara, è entrato in contatto per ragioni di servizio con la casa di cura. Ci risulta infatti che alcuni dipendenti del centro servizi anziani di Adria, nei giorni scorsi, sono stati comandati proprio presso la casa di cura di Merlara. Si tratta di misure drastiche, ce ne rendiamo conto, ma purtroppo necessarie a fronte di una situazione così critica. Anche perché nel frattempo in provincia di Padova continua a crescere il numero dei contagiati, ieri 60 in più: da 592 a 652».