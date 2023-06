PADOVA - Se a Padova trovare casa in affitto resta un’impresa proibitiva a causa della grave carenza di alloggi, un segnale positivo viene invece dal settore delle compravendite. È quanto emerge da una recente analisi realizzata dall’Ufficio studi di Gabetti immobiliare, società a cui afferiscono diverse agenzie del capoluogo. Secondo il report nell’anno 2022 Padova ha mostrato un incremento delle transazioni residenziali, seppur lieve: sono infatti state 3.793, il 2% in più rispetto al 2021, che ha pesantemente risentito degli effetti della pandemia sulla situazione economica.

Le tendenze

Le principali caratteristiche degli immobili che i padovani desiderano comprare sono ormai consolidate. Dopo il Covid ha preso piede con preponderanza il sogno di uno spazio esterno vivibile: un giardino nella migliore delle ipotesi, ma anche un piccolo patio o un terrazzo calpestabile confermano di essere uno dei criteri di maggior peso nella scelta della nuova casa. Quanto alla tipologia di immobile, gli specialisti delle agenzie del Gruppo Gabetti evidenziano come circa un quarto dei residenti a Padova in cerca di una casa da comprare siano single. Ne consegue che il tipo di abitazione più richiesto è il bilocale, seguito dal trilocale di piccola taglia. Altra categoria che trova sempre richiesta sono le grandi metrature a cui puntano le famiglie con almeno due figli. Quanto alle zone più gettonate, anche in questo caso i recenti dati confermano il trend emerso negli ultimi anni. Il sogno resta il centro: il centro storico mantiene una fascia di prezzi accessibile a pochi, ma molto richieste sono le zone immediatamente fuori le mura. Molto appetibili sono poi due sezioni della cinta di quartieri attorno al centro: l’area sud-est (Guizza, Madonna Pellegrina, Santa Rita, Facciolati, Forcellini) e l’area ovest (Montà, Chiesanuova, Sacra Famiglia).

I dati

Analizzando i prezzi al metro quadro, scontato è il risultato della zona più costosa: in centro storico si va dai 1.930 euro per un immobile di tipo economico in stato scadente, ai 4.320 euro al metro quadro per un’abitazione signorile in ottimo stato. Per una tipologia economica in buono stato si va da 2.230 euro a 2.530 euro al metro quadro a seconda se sia da ristrutturare o meno.

Per completezza, si parla di abitazione signorile quando si hanno finiture di pregio e contesti abitativi di alto livello, in prossimità dei punti più turistici; le abitazioni civili sono invece quelle in buono stato ubicate in contesti residenziali; quelle di tipo economico hanno rifiniture e impianti di livello medio-basso e si trovano generalmente in zone periferiche, oppure centrali ma in contesti degradati. Quanto allo stato conservativo, è diviso in ottimo, buono e scadente in base alla conservazione di pavimenti, pareti, infissi, impianto elettrico, idrico, servizi igienici, riscaldamento.

Ecco dunque che al polo opposto della classifica si trovano Arcella e Mortise: tra prima Arcella e Borgomagno un immobile economico in condizioni scadenti costa 640 euro al metro quadro (che salgono a 690 per il resto dell’Arcella e Mortise), mentre un’abitazione civile in buono stato costa 920 euro al metro quadro e gli immobili più costosi in questi rioni arrivano a 1.750 euro. Nelle zone Savonarola e riviere interne, Santo, Santa Giustina e Prato della Valle abbiamo quotazioni intorno ai 2.400 euro per l’usato civile in buono stato, che salgono a 3.400 euro per il signorile. Prezzi analoghi si trovano a Città Giardino, Santa Croce, porta San Giovanni e lungo le riviere esterne. Si scende di molto tra la zona Ospedali, il Portello e gli Istituti, con 1.450-1.630 euro per l’usato medio in buono stato e 2.250-2.500 per case in ottimo stato. Tra Palestro, San Giuseppe e Sacra Famiglia si va dai 1.100-1.330 euro al mq per l’usato economico ai 1.450 euro per abitazioni di categoria civile. Analoghe cifre anche in zona Facciolati.

Nell’area Scrovegni, Fiera, Stazione, Cittadella Stanga e porta Trento una casa in buono stato costa da 1.200 a 2.400 euro al metro quadro. Tra Bassanello, Madonna Pellegrina e Sant’Osvaldo un usato in buono stato vale circa 1.400 euro, come pure a Forcellini. Nelle zone considerate periferiche come Sacro Cuore, Altichiero e Montà si riescono a trovare soluzioni economiche a circa 1.000 euro al mq. Quotazioni più alte a Chiesanuova e Brusegana, tra i 960 e 1.220 euro al mq per il buono stato economico e civile.