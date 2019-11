Il mercato coperto più antico d'Europa è in Veneto, e ha pure gli affitti anti-fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Dal pastificio artigianale alla gastronomia più ricercata, dagli aperitivi in pescheria alle collezioni di nicchia della profumeria.Un luogo senza tempo, proprio come gli affitti pagati da chi lo popola. I gestori di banchi e negozi, infatti, versano al Comune canoni spesso fuori mercato, decisamente più bassi rispetto a quelli dei loro colleghi in centro storico. Le attività più piccole sono i banchi alimentari di 8 metri quadri che pagano 260 euro al mese, quella più grande è la pescheria da 90 metri quadri dove il costo sale a 2.200 euro. Niente male, in ogni caso, per essere sotto il duecentesco Palazzo della Ragione in uno dei contesti più preziosi e famosi della città.