C'è il mercato settimanale ma le auto passano lo stesso tra bancarelle e persone

di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO -, sia di mattina che di primo pomeriggio,. Un pericolo per l'incolumità delle persone. «Lo scorso anno ho subito un danno di quasi 8 mila euro - racconta Angelo Bazza, il re del pollo, che con il suo furgoncino che vende carne allo spiedo e alla griglia si è sistemato nella curva all'incrocio tra via Marconi e il Campo Marzio -. Una macchina, quando ancora stavano servendo delle persone, a tutta velocità si è abbattuta contro la nostra protezione. A parte i danni materiali tanta è stata la paura per me, i miei collaboratori e i clienti presenti al momento dell'impatto. Come associazione dei commercianti ci siamo subito organizzati e un nostro legale ha ottenuto dalla polizia locale cittadina una periodo di tre mesi di sorveglianza aggiuntiva per impedire che qualsiasi mezzo non autorizzato potesse entrare in centro. Dopo il periodo di verifica e presenza costante dei vigili - ammette sconsolato Angelo Bazza - tutto è tornato come prima». Ieri, dopo le 13, le auto hanno iniziato a passare tra le bancarelle ancora allestite in piazza. Il divieto di accesso per i mezzi non autorizzati è fino alle 14, 30. I commercianti ambulanti sono senza parole...