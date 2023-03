Mercato in Corte, i migliori formaggi dei Colli Euganei raccontati a Villa dei Vescovi

PADOVA - È legato ai peccati di gola il primo appuntamento 2023 con "Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi", che domenica prossima 5 marzo proporrà una vetrina sui formaggi dei Colli euganei con alcuni tra i migliori produttori di prodotti caseari locali e altre realtà artigianali del territorio.

Ancora una volta il bene del FAI (Fondo per l’Ambiente italiano) dei Colli sposa la cultura enogastronomica grazie alla forte sinergia creata con la Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana e Colli Euganei.

L'appuntamento è nella corte all'italiana della Villa (ore 10 - 18), dove anche quest’anno ad ogni prima domenica del mese saranno "messi in scena" e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali.

Quest'anno ogni appuntamento mensile sarà occasione per esplorare un prodotto diverso attorno al quale si svilupperà non solo la scelta degli espositori, ma anche il menù del Bistrò e le conferenze proposte durante la giornata. E l’ouverture tocca i formaggi ma con la preziosa e significativa presenza di altri rappresentanti della gastronomia e ruralità del territorio: Villa dei Vescovi anche quest’anno si propone come palcoscenico ideale per chi voglia conoscere la ricchezza e la varietà dei prodotti dei Colli Euganei e delle zone limitrofe, raccontati dalla voce di chi li produce. Per l'occasione il Bistrò di Villa dei Vescovi realizzerà un menu a tema, da degustare sulle terrazze della Villa, utilizzando i prodotti in vendita nel Mercato