Febbre e tosse, meningite fulminante Avviato l'iter per la morte cerebrale Il paziente è un 44enne di Padova

PADOVA/ROVIGO - Oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 11.00 è iniziato l’accertamento diricoverato nella struttura di rianimazione dell’ospedale dicon diagnosi diNella cronologia dei fatti il paziente è arrivato in ospedale sabato 3 febbraio 2018 alle 11.00 da casa, dove era stato curato per unacaratterizzata dada alcuni giorni.Sabato 3 febbario 2018 la moglie ha chiamato il Suem - 118, i sanitari sono prontamente intervenuti e hanno riscontrato nel paziente. Trasferito in Pronto Soccorso a Rovigo, l’uomo è statointubato e sono state attivate procedure di ventilazione per contrastare una evidente insufficienza respiratoria da probabile. Il paziente viene sottoposto a, che risulta negativa, ma comunque l'uomo viene immediatamente sottoposto a terapia antibiotica ad amplissimo spettro. Purtroppo , trasferito in Rianimazione, le condizioni dell’uomo peggiorano dal punto di vista neurologico: vengono quindi prontamente ripetute la Tac e una risonanza magnetica, i cui risultati ora evidenziano una sofferenza celebrale e neurologica che ai primi accertamenti non risultava. I medici procedono conche risulta patologico, e nel tardo pomeriggio l’esame eseguito dalla microbiologia dell’ospedale di Rovigo rende la diagnosi di, conosciuta comeGli esami ripetuti hanno purtroppo evidenziato la gravissima situazione celebrale, che è degenerata in pochissime ore nonostante la tempestività delle cure prestate da 118, Pronto Soccorso, Rianimazione. Il paziente è residente in un comune afferente al territorio dell’Azienda Ulss 6 euganea che è stata avvisata per la messa in atto di eventuali procedure. Di stamane 5 febbraio 2018 alle ore 11.00 la decisione di attivare la commissione per l’accertamento di morte celebrale.