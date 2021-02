​Il prof Zeviani tuona contro Salvini e Meloni, i due leader politici etichettati come «gangster fascioleghisti»

PADOVA - Il professore non è andato tanto per il sottile. Analizzando la situazione politica ha etichettato Salvini e Meloni come gangster fascioleghisti e al capo del Carroccio, accusato di una giravolta inusitata, ha riservato l'epiteto di faccia di bronzo se non faccia di m...



Ma non aveva tenuto conto del carroarmato Marcato. Il consigliere regionale ha stigmatizzato l'accaduto partendo da un assunto fondamentale. «È indegno che sia un docente universitario a parlare in questo modo, fomentando la violenza verbale che potrebbe arrivare a quella fisica. Si penserebbe a un poveretto senza cultura, invece è un ordinario della nostra Università che a mio parere in questo modo lancia fango anche sull'ateneo».



Il professore in questione si chiama Massimo Zeviani, nato Genova nel 1955, e docente ordinario al Dipartimento di neuroscienze. Si è laureato in medicina a Padova, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Genetica all'Università René Descartes di Parigi. Dopo un periodo negli Stati Uniti è rientrato in Italia negli anni '90 alla divisione di Biochimica e genetica dell'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove è stato direttore dell'unità operativa di Neurogenetica molecolare. Nel 2012 si è trasferito a Cambridge, nel Regno Unito, dove ha diretto la Mrc Mitochondrial Biology Unit per poi tornare a Padova.



IL PENSIERO

Il docente non è nuovo nel manifestare il suo pensiero, chiaramente orientato. Ieri l'ultima puntata. Sono fortemente contrario e personalmente contrariato ad imbarcare i leghisti di Salvini nella compagine del governo di Draghi. Possono dare un appoggio esterno, aventinarsi, fare opposizione con Meloni, è affar loro. Mi sembra invece indispensabile far entrare qualche esponente di Fi, anche per accentuare la separazione tra Fi e i due gangster fascioleghisti, e per dare una sponda a Renzi, perchè finalmente si butti a destra e non rompa più i cabasisi. E parlando del cambio di rotta del leader così favella: è imprescindibile non esserci, ah allora cambia tutto, e via delirando. Faccia di bronzo se non di m...



Marcato produce un video nel quale è talmente imbestialito che sembra uscire dallo schermo. «Io immaginavo la sede dell'Università come sede del pensiero filosofico, del sapere della trasmissione di valori, asse portante della democrazia - ribatte - e un docente si permette di dire pubblicamente a un leader politico, a un ex ministro a un rappresentante delle popolo quelle parole».



«Certo può esprimere la sua opinione - conclude Marcato - ma questa sua posizione mina la serenità di rapporti fra studenti e professore. Uno che può affibbiare quella patente a una persona solo perché non la pensa come lui che serenità può avere? Sarebbe igienico che un ordinario si astenesse se è così schierato e violento».



LE SCUSE

Raggiunto dal Gazzettino il professore fa ammenda del termine ma non ritratta. «Dato che prima di 4 giorni fa lo stesso Salvini esprimeva opinioni esattamente contrarie, mi sono permesso di chiamarlo faccia di bronzo, ed eventualmente rafforzare il concetto con il termine faccia di m... Capisco di aver sbagliato. Ne faccio ammenda e me ne scuso, la sostanza non cambia.

