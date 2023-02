Giorgia Meloni a testa in giù, l'assessore veneta Donazzan bacchetta il direttore della libreria Giunti: «Inaccettabile»

PADOVA - Una segnalazione dei libri di Giorgia Meloni esposti rovesciati in una libreria di Padova, la Giunti nella centralissima Piazza dei Signori, con l'immagine della premier a testa in giù, è stata fatta dall'assessore veneta al Lavoro, Elena Donazzan, esponente di Fdi, che lo segnala oggi, 19 febbraio. Venerdì scorso aveva scritto una lettera al direttore della libreria Martino Montanarini.

«Questi episodi - scrive Donazzan al direttore della libreria - verificatisi anche in precedenza in occasione dell'uscita del libro autobiografico dell'on. Giorgia Meloni, sono già stati oggetto di cronaca e di condanna e quindi non è ammissibile che in uno Stato civile possa continuare ad accadere, e per giunta in una libreria prestigiosa e frequentata da giovani studenti. È un atto discriminatorio, inaccettabile, da stigmatizzare e che offende tutte le italiane e gli italiani che il Presidente del Consiglio - conclude lìassessore regionale - nell'espletamento delle sue funzioni, rappresenta».

IL PRECEDENTE

Poco più di 5 anni fa fu invece l'attuale premier Giorgia Meloni a solidarizzare con la stessa Donazzan per alcuni post offensivi.