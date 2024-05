Test di medicina all'Università. Ecco cosa ne pensa il governatore del Veneto Luca Zaia.

Tremila studenti alle prese con 60 domande a crocette alle quali rispondere in 100 minuti. Tutto per riuscire a entrare alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Dove i posti sono solo 564. È l'ultimo test d'ingresso, dall'anno prossimo lo sbarramento sarà sul merito: solo chi supererà gli esami propedeutici potrà continuare gli studi e iscriversi al secondo semestre. «E già questo è un bel segnale», dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Presidente, cosa augura agli studenti che per l'ultima volta hanno partecipato al test di ingresso di Medicina?

«Che sono degli eroi. Hanno i test il 28 maggio e il 30 giugno, e in mezzo, il 19 giugno, lo scritto di maturità. Sono la garanzia del nostro futuro».

Lei è sempre stato contrario ai test d'ingresso. Però anche il nuovo sistema presenta delle criticità.

«I test devono essere eliminati, è un modello che non garantisce la libertà di scelta dei nostri ragazzi, perché tanti li lascia a piedi, ma soprattutto si corre il rischio di perdere per strada potenziali luminari. Un grande chirurgo lo scopri in sala operatoria, non facendogli rispondere con le crocette. Contesto la mania che ha questo Paese di rendere tutto sempre più complicato».

Però il numero chiuso garantisce la qualità della formazione.

«Certo che è un tema di formazione, ci mancherebbe. Ma io vengo da un modello universitario - che, per inciso, esiste ancora in giro per l'Europa - che consente a tutti di iscriversi e poi ci sono gli sbarramenti con la selezione naturale. A Veterinaria da me al primo anno non c'era una sedia per tutti, al secondo anno ti potevi stendere».

Altra obiezione: la programmazione serve per evitare che ci siano troppi medici.

«E perché tutta questa preoccupazione non c'è anche per gli ingegneri, per i laureati in Agraria, in Veterinaria? Semmai, preoccupiamoci del fatto che i medici italiani entrano nel mercato del lavoro con qualche anno di ritardo rispetto ai loro colleghi europei».

I corsi di laurea dovrebbe essere rivisti?

«Se l'Europa è davvero un'Europa unita, prima o poi si dovranno uniformare i corsi. Altrimenti non stupiamoci se i ragazzi vanno a studiare all'estero».

Il numero chiuso però non è abolito, andrà avanti solo chi supererà gli esami del primo semestre.

«È il modello degli sbarramenti, è già un bel segnale, si premia la meritocrazia. Io non capisco perché chi passava il test poteva restare iscritto a Medicina quanto voleva, finendo magari fuori corso e occupando un posto che poteva andare a un altro studente. Bisogna fare in modo che tutti si iscrivano e abbiano una chance. E bisogna avere rispetto per i ragazzi».

In che senso?

«Di noi dicevano che eravamo la generazione dell'amaro Montenegro, quello dello spot con il cavallo ferito o l'elicottero. I ragazzi che stanno facendo il test di Medicina, invece, sono quelli della generazione Covid: avevano 14 o 15 anni quando c'è stata la pandemia, hanno vissuto da vicino i problemi sanitari, sono convinto che diventeranno dei medici eccezionali».

Senza il test di ingresso, oggi ci sarebbero tremila iscritti a Medicina a Padova. Ma la Conferenza dei presidi ha detto che la capacità didattica ha un limite, rischia di crollare la qualità dell'insegnamento.

«Massimo rispetto per i presidi e i docenti, ma osservo: la generazione delle star che abbiamo oggi negli ospedali, non viene da quel modello lì, quando in aula non c'era neanche posto per sedersi?».

C'è l'ipotesi di una graduatoria nazionale: in caso di un surplus di studenti, il giudizio sarebbe sui voti presi agli esami.

«Non sono d'accordo, non siamo in grado di offrire uniformità di valutazione».

Senza il numero chiuso non c'è il rischio di laureare medici disoccupati?

«Il mercato regola il mercato. Deve valere per tutte le professioni, non solo per i medici».

Il mercato sembra premiare il settore privato: i medici del servizio pubblico andrebbero pagati di più?

«Decisamente sì, così come gli insegnanti. Ma ricordiamoci che i nostri medici si formano in un contesto pubblico dove facciamo una valanga di investimenti in attrezzature, macchinari, formazione. Cosa che nel privato non c'è».